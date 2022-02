Ook Belgische jeugdmenners bereiden zich voor op het EK

“De plannen zijn inmiddels helemaal uitgewerkt”, vertelt Sarah Gooris, manager en chef d’équipe van de Belgische jeugd. Ondanks dat het EK in Hongarije niet dicht bij de deur is, is Gooris blij met het aantal jonge menners dat zich kandidaat heeft gesteld.

Trainingen

Menners kunnen zich nog tot eind februari kandidaat stellen. Daarna gaan de trainingen en observaties van start. Gooris neemt de praktische trainingen op zich. Die zullen gaan over het verloop van de wedstrijd, wat de menners kunnen verwachten en hoe ze zich kunnen voorbereiden.

Glenn Geerts en Tinne Bax helpen de menners met het verbeteren van zichzelf en het span.

Glenn Geerts en Tinne Bax

“We hebben Glenn en Tinne hier bewust voor gevraagd. Ze zijn beide jong en sluiten daardoor goed aan bij de jeugd. Zij stralen iets anders uit dan iemand die een stuk ouder is, dat is nu eenmaal zo. Er zijn zelfs jeugdmenners die zeggen dat ze net zo willen worden als hen.”

Het aantal menners dat zich kandidaat stelt in België groeit jaarlijks. “In België hebben we één duidelijk doel: De sport laten leven en laten groeien. Dat doen we onder andere door de jeugd te stimuleren.”

Resultaat onbelangrijk

“Afgelopen jaar reden we met relatief veel onervaren menners op het EK in Selestat, Frankrijk. Het gaat ons er namelijk niet om dat we Europees kampioen worden. We willen onze menners de kans geven om te leren en te groeien door ze ervaring op te laten doen.”

Na het EK van 2021 kwamen de jeugdmenners samen. “We hebben het na het EK niet meer over resultaten gehad. We hebben gesproken over hoe ze het beleefd hadden, wat ze fijn vonden en wat minder. We hebben het gehad over wat beter kan en waar ze aan gaan werken. Maar die resultaten, die doen er wat ons betreft niet toe. Al is een podiumplaats natuurlijk altijd welkom.”

Planning

De planning voor de trainingen en observaties van de Belgische jeugd voor het EK Jeugdmennen in Kisbér-Ászár ziet er als volgt uit:

– 19 februari: Training Tinne Bax

– 20 maart: Observatiewedstrijd (Dressuur & vaardigheid)

– 2 april: observatie moment Bornem (Dressuur: Internationale Jury Pieter Coudyzer, Vaardigheid: Internationale parcoursbouwer Wilfried Blockx)

– 23-24 april: Nationale wedstrijd Saive

– 30 april: Training Tinne Bax

– 21 mei: Training Glenn Geert

– 4-5 juni: Observatiewedstrijd Bertix

– 18 juni: Training Glenn Geerts

– 25-26 juni: Observatiewedstrijd Libramont

– 9-10 juli: Observatie wedstrijd Linden

– 9 juli: Wedstrijd Begeleiding op nationale wedstrijd Linden (Glenn Geerts)

– 18-21 juli: Bekendmaking Jeugd Team Hongarije

– 30 juli: Laatste voorbereiding EK Team (Vrije training)

Sarah Gooris is de manager en chef d'équipe van de Belgische jeugdmenners

