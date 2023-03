Ook Govert de Koning internationaal parcoursbouwer

In het weekend van 11 maart was er een cursus in Waregem (België) voor toekomstige internationale officials. We berichtten al eerder dat Hanne Louise de Koning daar was geslaagd als level 1 FEI parcoursbouwer, maar zij was niet de enige Nederlander. Ook Govert de Koning slaagde als internationaal level 1 parcoursbouwer. “Ik ga dit jaar mijn stages lopen en daarna mag ik doorstromen als zelfstandig internationaal parcoursbouwer”, vertelt hij.

Jan Martens en René Schuiling zijn na de cursus in Waregem level 2 FEI Technical Delegate geworden. Zij waren beiden vorig jaar al level 1 FEI Steward.

Govert aan het werk in Kronenberg

