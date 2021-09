Ook in Zeeland weer indoor marathons

De wedstrijd gaat over 2 manches en de beste 25% mogen aan de finale deelnemen die verreden wordt op zaterdagavond. Wees er op tijd bij want de uiterste inschrijfdatum voor de eerste wedstrijd is 7 november of zodra het maximale aantal inschrijvingen behaald is. Daarna geldt ‘vol=vol’ maar kun je nog wel op de wachtlijst komen.

Inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per wedstrijd en voor de jeugd € 17,50 en kan contant op het secretariaat afgerekend worden. Menners die met een tweede aanspanning inschrijven, zullen in eerste instantie op de wachtlijst worden geplaatst. Later zal dan bekeken worden of deze tweede inschrijving in het schema past.

Inschrijven kan uitsluitend via per e-mail. Je vindt het inschrijfformulier op de website www.zeeuwschemenvereniging.nl. Het volledig ingevulde formulier kun je vervolgens mail naar [email protected]