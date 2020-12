Ook Kerst-minimarathonclinic bij De Dijkgraaf

Edwin van der Graaf zal groepjes van 3 menners begeleiden op deze leerzame dag. De bedoeling is dat menners hun kennis bijschaven, alle ins en outs van het minimarathon rijden leren en vooral veel plezier hebben.

De kosten voor deelname zijn € 27,50 per aanspanning (leden van de Sasruiters en pensionklanten van De Dijkgraaf krijgen korting). Heb je zelf geen aanspanning? Geen probleem, want je mag ook met een aanspanning van De Dijkgraaf meedoen. Je betaalt dan een tientje extra. Aanmelden kan per mail: [email protected]