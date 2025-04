Ook mogelijkheid tot alleen vaardigheid tijdens SWM Hellendoorn

“Vanwege het iets terughoudende aantal inschrijven voor de SWM dit jaar, hebben we bij de KNHS gevraagd of we ook een officiële vaardigheidswedstrijd mogen organiseren. Hier hebben we toestemming voor gekregen, daar zijn we erg blij mee”, laat de organisatie weten. Inschrijven voor SWM Hellendoorn én de vaardigheidwedstrijd kan via MijnKNHS.

SWM Hellendoorn vindt dit jaar plaats op 7 en 8 juni. Deelnemers die alleen aan de vaardigheidwedstrijd meedoen rijden, net als de SWM rijders, de vaardigheid op zaterdag 7 juni. Klik hier voor meer informatie

