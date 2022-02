Ook paarden van Daniel Naprous te zien in films

Ondanks dat de paarden van Daniel Naprous presteren op het allerhoogste niveau in de vierspansport, waren er in de laatste reclamespot van Lloyds Bank tien van de vijftien paarden ook onderdeel van zijn wedstrijdspan. “Filmproducers weten altijd goed wat ze willen. Zij dragen ideeën aan en wij bekijken wat mogelijk is en wat niet. En wat de mogelijkheden van onze paarden zijn”, vertel Daniel Naprous.

Vertrouwen

“Als een paard bij mij op stal komt train ik hem voor de wedstrijdsport, maar ze gaan ook mee naar de filmset. We maken ze van jongs af aan vertrouwd met alles dat op filmsets kan gebeuren. Ik heb een paard die vorig jaar in het voorspan liep, Ludo, hij speelt de hoofdrol in een advertentie maar wordt dit seizoen gewoon weer ingezet op wedstrijd.”

“Of het nu ging om de filmset of een wedstrijd, ik was vaak zenuwachtig om met mijn warmbloeden op pad te gaan. Maar ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat je ze goede ervaringen op moet te laten doen in verschillende omstandigheden. Dan raken ze vertrouwd. Als ze daarna naar een grote internationale wedstrijd gaan, komt dat niet uit de lucht vallen. Ze zijn het gewend”, aldus Naprous.

