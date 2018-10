Ook Rijo Stables houdt Open Huis op 3 en 4 november

Net als voorgaande jaren zijn alle paardenliefhebbers en geïnteresseerden in authentieke rijtuigen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de stallen van Riny en Jolanda Rutjens.

Rijo Stables heeft dit jaar weer een mooi aanbod van paarden en pony’s en in de koetsenhuizen is een prachtige collectie authentieke rijtuigen uitgestald. Dit jaar is er ook een echte Amerikaanse truck te bewonderen.

Kom gerust een kijkje nemen aan de Koekoeksweg 7 in Weert.

Klik hier voor meer informatie en de openingstijden