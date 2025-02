Ook SWM impuls rubriek tijdens Aangespannen Dag Gilze

De wedstrijd wordt verreden volgens de reglementen van de KNHS. Dit jaar is besloten om wederom iets unieks te doen.

De wedstrijd, zoals deze altijd was, wordt weer gecombineerd met de samengestelde wedstrijd. Nieuw dit jaar is dat deelnemers zich ook kunnen opgeven voor de impuls SWM. Hiervoor is geen startkaart vereist, enkel lidmaatschap van de KNHS. Deze impulsdeelnemers rijden op zaterdag de BB-proef rijden en vaardigheid op L-niveau, op zondag rijden ze de marathon op L-niveau. Inschrijven hiervoor kan via het inschrijfformulier impuls, of met een mail aan inschrijvingen@aangespannendag.nl.

Programma

Alle impulsrijders zullen onder voorbehoud op zaterdag starten, zodat er op zaterdag al een mooie volle dag marathon gereden wordt. Na de prijsuitreiking is er de mogelijkheid om het gezellig te maken tot in de late uurtjes. Op zondag vindt de marathon van de SWM plaats.

De impulsmarathon voor beginners en jonge spannen op zaterdag bestaat uit een vaardigheid, wegtraject en 4 hindernissen (poort A t/m E). De impulsmarathon voor gevorderden op zaterdag bestaat uit een vaardigheid, wegtraject en zes hindernissen (poort A t/m F). Op vrijdag na 13.00 uur kunnen deelnemers het parcours verkennen en hun startnummer ophalen.

Voor de samengestelde wedstrijd staat op zaterdag de dressuur en de vaardigheid op het programma. Zij rijden op zondag de marathon.

