Open Dagen Boyd Exell op 3 & 4 november

Op zaterdag 3 november laten Boyd en zijn team een aantal jonge menpaarden in het tuig zien, waarvan er een aantal beschikbaar is voor de verkoop. ’s Avonds geeft Boyd een lezing en clinic in zijn indoor manege. Hij maakt hiervoor gebruik van verschillende aanspanningen van diverse niveaus. Boyd staat er om bekend dat hij zijn publiek graag bij zijn clinics betrekt, dus wees voorbereid! De avond wordt afgesloten met een feestavond in het clubhouse van Exell Equestrian.

Er is gedurende de dag eten (soep en diverse snacks) verkrijgbaar in het clubhouse. Kaartjes voor de presentatie en voor het avondprogramma kosten € 5 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de ingang.

Op zondag 4 november zijn Boyd en zijn team beschikbaar voor menlessen in enkel-, twee-en vierspan aan geïnteresseerden met en zonder eigen paarden. De paarden van Exell Equestrian worden gebruikt voor de menliefhebbers die geen eigen paarden tot hun beschikking hebben.

Neem voor reserveringen contact op met Team Exell op +31 646 398878 of e-mail boyd@boydexell.com.

Van den Heuvel in Valkenswaard en Van der Wiel in Hamont-Achel (België) zijn gelegen op slechts 10 autominuten van elkaar. Precies daar tussenin ligt het complex van Boyd Exell in Borkel en Schaft (Valkenswaard).

Programma:

Zaterdag 3 november

16.00 – 17.00: presentatie jonge paarden

17.30 – 19.00: eten verkrijgbaar in de clubhouse

19.30 – 21.30: lezing/demo & feestavond

Zondag 4 november

Lessen op afspraak van Boyd en/of Team XL

Enkel-, twee-of vierspan. Prijzen op aanvraag.