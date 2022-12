Open huis bij De Lemerij op vrijdag 30 december

Tijdens deze open huis dag kun je onder het genot van een hapje en drankje het uitgebreide assortiment koetsen, tuigen en aanverwante mensport artikelen bekijken. In de showroom zijn zowel nieuwe als gebruikte koetsen en tuigen aanwezig. Uiteraard is het ook mogelijk om een nieuwe koets naar wens samen te stellen. Als leverancier van Arden, Ideal Equestrian en Zilco tuigen is er altijd een passend leren of kunststof tuig verkrijgbaar voor jouw aanspanning.

De Lemerij is de officiële dealer van Hapert, Anssems en Hulco aanhangers, waardoor er diverse modellen geleverd kunnen worden met verschillende opties. In de showroom is een uitgebreid assortiment aanwezig van aanhangwagen onderdelen en toebehoren. Heb je interesse in een aanhangwagen? Dan kan je tijdens de open dag gerust langskomen om de mogelijkheden te bespreken. Ook paardentrailers behoren tot het assortiment van De Lemerij. Zij leveren onder andere het merk Sirius en Humbauer. Daarnaast zijn er gebruikte en nieuwe trailers aanwezig om te bekijken.

Je bent van harte welkom bij De Lemerij. Het team helpt je graag bij al jouw vragen en verstrekt graag de gewenste informatie. Tijdens de open dag kan je ook van diverse acties profiteren. Wil je alvast het assortiment van De Lemerij bekijken? Bezoek dan de website www.delemerij.nl.

