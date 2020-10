Open Huis – dagen geannuleerd

De altijd drukbezochte en gezellige Open Dagen in regio Valkenswaard worden door beide grootmeesters in hun vakgebied ieder najaar in hetzelfde weekend gehouden. Helaas kunnen zij de veiligheid omtrent de corona-regels niet waarborgen.

Uiteraard is iedereen altijd, op afspraak, van harte welkom tijdens de normale openingstijden van Rijtuigbouwer Chr. van den Heuvel en Tuigenmaker Gebr. Van der Wiel.