Opfris bijeenkomst (hoofd)hindernisrechters Mendistrict Zuid.

Na twee gebroken wedstrijdseizoenen en de recente reglementswijzigingen is de afgelopen tijd gebleken dat er behoefte is aan opfrissing omdat er veel onduidelijkheden waren.

Omdat de SWM Geldrop in het weekend van 28 en 29 mei plaatsvindt, heeft Mendistrict Zuid heeft besloten in aanloop naar deze wedstrijd op donderdagmiddag de hindernissen van de EGM te gebruiken voor praktijkoefeningen.

De organisatie en instructie is in handen van het nieuwe bestuurslid Wil Schellekens en oud menforumlid Hein Verhofstad, waarbij het grootste gedeelte van de beschikbare tijd gebruikt gaat worden voor praktijkvoorbeelden.

De opfris-bijeenkomst is van 13.00 uur tot 16.00 uur, deelname is gratis en er vindt geen toetsing plaats. Het Mendistrict is voornemens de de opfris-bijeenkomst / opleiding tweejaarlijks te gaan organiseren.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar [email protected]