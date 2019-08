Opleiding Aspirant Instructeur Mennen

In de opleiding Aspirant Instructeur Mennen leer je de basiskennis over Mennen in het enkelspan, Rijtechniek (hoe beïnvloed je het lichaamsgebruik van een paard optimaal), basiskennis Voeding & Gezondheid, Omgang & Verzorging en didactiek (het lesgeven). Daarnaast komen de onderwerpen longeren, het menbewijs en het Achenbach systeem aan bod.

Je moet minstens 16 jaar oud zijn, op minimaal B-niveau mennen en je moet ook wekelijks de beschikking hebben over een aanspanning met paard of pony met een stokmaat boven de 110 cm om mee te nemen naar de opleidingslocatie voor de praktijklessen en examens.

De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst in Ermelo en in totaal 20 opleidingsbijeenkomsten op doordeweekse avonden in de periode oktober tot en met maart. Bij voldoende deelname zullen de cursussen worden gehouden op 3 locaties namelijk Steenwijk, Ermelo en Tilburg.

Meer informatie over deze menopleiding en de wijze waarop je je in kunt schrijven vind je hier . Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de afdeling opleidingen via opleidingen@knhs.nl