Opleiding Instructeur Basissport Mennen in februari van start!

Dit voorjaar start de KNHS-Academy met de opleiding Instructeur Basissport Mennen. Voor de ontwikkeling van de mensport is goede instructie van groot belang en er is behoefte aan kundige menners die anderen op goede wijze het mennen aanleren.

Tijdens deze veelzijdige opleiding is er onder andere aandacht voor didactiek en lesgeven, mennen, mentechniek en de verschillende mendisciplines, maar ook het management rond het paard en de biomechanica komt aan bod.

Als afgestudeerde Instructeur Mennen Basissport geef je les aan recreatie- en wedstrijdmenners op maneges, verenigingen en aan particulieren van uiteenlopende leeftijden en niveaus.

Het opleidingsprogramma

De totale duur van de opleiding is 16 maanden. De opleiding bestaat uit:

– een startbijeenkomst in Ermelo op zaterdag

– 15 opleidingsbijeenkomsten op dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur in Ermelo of centraal in het land

– 5 centrale bijeenkomsten op zaterdagen op verschillende locaties en

– examens waarmee je de opleiding afrondt.

Tijdens de opleiding loop je 50 uur stage waarvan 20 uur onder begeleiding lesgeven en 30 uur meekijken met lessen. De begeleidend instructeur heeft minimaal niveau 4 met een geldige KNHS Instructeurs-licentie.

De lesdagen bestaan uit een theoretisch deel waarin de leerstof wordt besproken en een praktisch deel waarin het mennen en lesgeven wordt geoefend.

De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende inschrijvingen!

Klik hier voor meer informatie over de opleiding

Klik hier voor het inschrijfformulier