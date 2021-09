Opnieuw geen wereldbeker vierspannen Stuttgart

“Ons doel is altijd geweest om de wedstrijd in zijn oorspronkelijke vorm te houden. Een uitgeklede versie met een eenvoudiger programma is voor ons nooit een alternatief geweest”, vertelt Andreas Kroll. “We hadden de olympische kampioenen, Europese kampioenen en medaillewinnaars graag aan ons publiek in Stuttgart voorgesteld. Helaas kan dat dit jaar opnieuw niet doorgaan.”

“Stuttgart is een indoorwedstrijd en daardoor is het voor ons moeilijker om aan de maatregelen te voldoen dan dat dat is voor outdoorwedstrijden”, zegt Krieg.

De organisatie heeft goede hoop voor volgend jaar. Dan zal de 36e internationale Stuttgart German Masters van 9 tot 13 november plaatsvinden.

Bron: Stuttgart