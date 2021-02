Opnieuw O-status voor Driving Valkenswaard International

Nadat DVI in 2018 en 2019 de landenwedstrijd met succes vorm gaf, faciliteert de organisatie de komende twee jaar opnieuw deze bijzondere wedstrijd.

“Het is voor ons een fantastische kans om ons evenement naar een nóg hoger niveau te tillen,” vertelt voorzitter Ludo Hertroijs. “Driving Valkenswaard International kent dit jaar de vijfde editie. Een menwedstrijd met alle internationale topteams. De toevoeging van de landenwedstrijd maakt het plaatje compleet. Bovendien is het ook interessant voor de vierspanrijders. We stijgen nu naar een viersterren-status en dat levert extra punten op voor de Wereldbekerkwalificatie ranking. Maar buiten dat: het is voor ons een blijk van vertrouwen en waardering.”

KNHS-directeur Topsport Iris Boelhouwer voegt toe: “DVI heeft zich de laatste jaren bewezen als een zeer sterke organisatie met mooie ambities. De voorgaande edities van DVI waren zeer succesvol en wij zijn van mening dat de organisatie van de landenwedstrijd voor vierspannen past in hun en onze ambities.”

Top internationale mensport vertegenwoordigd

Tijdens Driving Valkenswaard International van 28 juli tot en met 1 augustus 2021 gaat de top van de internationale mensport (twee- en vierspannen) de strijd met elkaar aan in de onderdelen dressuur, marathon en vaardigheid. Naast de landenwedstrijd nemen de deelnemers het ook tegen elkaar op in het individuele klassement.

DVI is daarnaast één van de laatste belangrijke meetmomenten voor het EK vierspannen in Boedapest en het WK tweespannen in Kronenberg. Beide FEI kampioenschappen worden in de eerste helft van september gehouden.

Coronaproof

De organisatie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauw in de gaten: “We hopen dat we publiek mogen verwelkomen, maar als de regels dat niet toelaten zullen wij er alles aan doen om de wedstrijd coronaproof doorgang te laten vinden zodat de menners en hun paarden in elk geval kunnen genieten van een prachtige wedstrijd,” besluit Ludo Hertroijs.

Meer informatie op www.drivingvalkenswaard.com