Optimale omstandigheden tijdens D&V Someren

Vanwege de langdurige, zonnige omstandigheden was het verantwoord om de dressuur en vaardigheid – wedstrijd bij het prachtige hippisch centrum ‘Het Keelven’ in Someren plaats te laten vinden op gras in plaats van in de grote hal.

Eigenaresse Yvonne Welten had het vandaag prima voor elkaar: het wedstrijdterrein op gras lag er zo strak als een biljartlaken bij en de deelnemers hadden alle ruimte om los te rijden naast het vaardigheidsparcours.

’s Morgens bleef het, tegen de weersvoorspellingen in, lang koud en mistig. Rijders reden hun dressuurproeven in een 30 x 60 meter ring. Na het middaguur werd de ring omgebouwd tot een 40 x 80 meter ring en kwamen de SWM – menners hun dressuurproeven oefenen bij iets zonnigere omstandigheden.

De koukleumen konden zich na de wedstrijd echter heerlijk opwarmen in de gezellige brasserie van Het Keelven en keerden tevreden en opgewarmd terug naar huis.

Klik hier voor de uitslagen

Pony's Melanie van de Bunt

