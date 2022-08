Organisatie Aangespannen Dag Gilze met goed gevoel naar 2023

De hindernissen waren mooi aangekleed en de weergoden waren gunstig gestemd. De nieuwe opstelling van de hindernissen en de vaardigheid viel in de smaak en de aankleding maakte het helemaal. Complimenten voor de bouwploeg!

Door de vakantie in het zuiden dit weekend, was de Fair dit jaar kleiner. Er waren vooral lokale standhouders, variërend van ijs van Boerderij de Grens tot Gezond Gilze met therapeutische paardendekens, natuurgeneeskunde en acupunctuur voor mens en dier.

Zaterdag

Zaterdag 27 augustus ging om 9.00 uur de eerste deelnemer van start in de rubriek “onder de man”, waar 24 aanmeldingen voor waren. Daarna reden zes menners de “kinderrubriek”, gevolgd door 31 deelnemers met nieuwe of jonge paarden of pony’s en beginnende menners. Publiek was in grote getale aanwezig en er hing een gezellige sfeer op het terrein.

Zaterdagavond werd de dg afgesloten met een barbecue, waar 175 mensen zich voor ingeschreven hadden. Dat was een geslaagde toevoeging aan de toch al gezellige dag.

Zondag

Zondag 28 augustus begon het programma om 9.15 uur. Er verschenen bijna 90 menners aan de start en er werd zoals elk jaar bijgehouden of de winnaars uit Nederland of België kwamen. Dit jaar kwamen er vier uit België en 3 uit Nederland.

2023

De organisatie is ontzettend dankbaar voor de sponsoren, die er na de pauze van twee jaar de schouders weer onder hebben gezet om er een mooi evenement van te maken. De volgende editie wordt op 26 en 27 augustus 2023 gehouden!

