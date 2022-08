Organisatie Wierden past programma aan vanwege de warmte

Van vrijdag tot en met zondag aanstaande is de samengestelde menwedstrijd gepland. Hier was plaats voor alle klassen en daarnaast staat het Nederlands kampioenschap ponymennen op het programma. Tevens is de wedstrijd aangewezen als laatste observatiemoment voor het wereldkampioenschap enkelspan paarden dat over een maand in het Franse Le Pin au Haras wordt verreden.

De extreem hoge temperaturen van het komend weekend maken dat de organisatie vreest dat het paardenwelzijn in het geding kan komen als alles doorgaat. In samenspraak met de KNHS is daarom besloten dat alleen het Nederlands kampioenschap voor de pony’s (enkel- twee- en vierspan) en de observatiewedstrijd enkelspan paarden doorgaan. Alle overige rubrieken worden afgelast. Door het programma aan te passen, kunnen alle wedstrijdonderdelen in de ochtenduren worden verreden, voordat het te heet is.

Om deze ‘uitgeklede’ wedstrijd goed te laten verlopen, wordt gezorgd voor voldoende waterpunten en koelmogelijkheden voor mens en dier.

Marijke Hammink verdedigt haar titel