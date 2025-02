Oud-burgemeester van Apeldoorn John Berends voorzitter WK Tweespannen Beekbergen

Berends heeft een brede achtergrond in sport, maar de paardensport heeft altijd een speciale plek in zijn hart gehad. “Van jongs af aan heb ik paardgereden. Daarnaast heb ik veel gezeild, maar op een gegeven moment moet je keuzes maken. Paarden geven me rust en reflectie, iets wat ik in mijn bestuurlijke carrière altijd als waardevol heb ervaren.”

Hij vertelt dat hij niet uit de wedstrijdsport komt, maar de paardensport volgt vanuit een recreatief oogpunt. “Ik ben actief met het Fries ras. De keuze voor het Friese paard was bewust: het is zowel een showpaard als een werkpaard. Daarnaast heb ik altijd instructie gehad omdat ik het belangrijk vind dat je jezelf blijft ontwikkelen in deze sport. Patronen zijn zomaar aangeleerd.”

Sinds dit jaar is de oud-burgemeester van Apeldoorn voor het eerst betrokken bij Paardenspektakel Beekbergen en wel als voorzitter van het organisatiecomité. “Mijn rol ligt vooral in het proces aansturen en zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen om het evenement succesvol te maken. De specialisten –de mensen die alles over paarden en wedstrijden weten – zijn er al. Mijn taak is om te zorgen dat iedereen optimaal kan samenwerken en dat er strategische lijnen worden uitgezet.”

Breder publiek

Jaarlijks trekt het evenement maar liefst 20.000 bezoekers. Met de toevoeging van de country fair en randactiviteiten wil Berends de doelgroep en bereik van het evenement verbreden. ’’Natuurlijk blijft de paardenliefhebber essentieel, maar het WK Tweespan Mennen heeft ook een bredere aantrekkingskracht. De locatie in Beekbergen, midden in de natuur, maakt het aantrekkelijk voor liefhebbers van het buitenleven, gezinnen en lokale bezoekers. We gaan daarom ook actief samenwerken met regionale en lokale media om een breder publiek te bereiken. Apeldoorn is niet voor niets de groene en royale hoofdstad van de Veluwe en dat willen we graag laten zien. ”

Lange termijn

Met een achtergrond in het aansturen van grote evenementen, zoals Serious Request en nationale sportkampioenschappen, weet Berends wat nodig is om een evenement tot een succes te maken. “De combinatie van topsport en een breed publiek is essentieel. Het WK Tweespan Mennen biedt die mogelijkheid en heeft de potentie om uit te groeien tot een vast begrip in de paardensportkalender.”