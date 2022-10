Oud-tweespanrijder Gaby De Cock overleden

Gaby begon zijn paardensportcarrière als eventingruiter en was sinds 1989 actief in de mensport.

Hij vertegenwoordigde België op de Wereldkampioenschappen in 1991 in Zwettl, 1993 in Gladstone en 1995 in Poznan. In 1993 en 1995 maakte hij deel uit van het Belgische team. Gaby was een graag geziene deelnemer op talloze nationale en internationale menwedstrijden, waaronder Windsor, Saumur en Beekbergen.

We herinneren Gaby als een fijne man en wensen zijn vrouw Tinneke en andere nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Klik hier voor de rouwkaart.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.