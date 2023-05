Outdoor minimarathon in Prinsenbeek op 21 mei

De minimarathon bestaat uit een (beperkt) wegparcours waarin een aantal hindernissen opgenomen zijn. Het parcours wordt tweemaal verreden.

Deze wedstrijd maakt onderdeel uit van de Brabantse Men Competitie.

Inschrijven is mogelijk tot 12 mei, of wanneer de limiet van het aantal deelnemers eerder bereikt is.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven