Outdoor seizoen onder perfecte omstandigheden afgeloten in Hengelo

Met maar liefst 97 deelnemers zat de wedstrijd goed vol en had de ‘nieuwe’ organisatie niets te klagen. Helemaal nieuw was de organisatie niet, want met dezelfde bezetting als in het verleden was de organisatie in handen van Stichting Mensport Hengelo en Menvereniging ‘In stap en draf’.

Op het grote terrein lagen drie dressuurringen, twee vaardigheidsparcoursen en zeven hindernissen. Het ene vaardigheidsparcours was bedoeld voor de klasse L en de andere voor de klassen M en Z. De klassen L en M reden zes hindernissen en voor de klasse Z waren er zeven.

Vanwege het grote deelnemersveld werd er op beide dagen al vroeg gestart met de wedstrijd.

Oniek van Olst beste dressuurscore

De hoogste dressuurscore werd behaald door Oniek van Olst in de klasse L. Zij behaalde met haar pony Shadow een mooie score van 44,89 strafpunten. De afstand tot Monique van Lent, de nummer twee, was bijna tien strafpunten. Daarmee creëerde ze dus gelijk een mooie uitgangspositie voor de overige twee onderdelen.

Parcoursbouwer Hanne-Louise de Koning bouwde een lastige vaardigheid. Slechts zes deelnemers wisten foutloos binnen de tijd te blijven. Oniek van Olst was er één van en wist haar voorsprong daarmee ruimschoots vast te houden. Ook Piet Peepers en Jurgen Bolt (enkelspan paard klasse M), Kessy Schrijver (tweespan pony klasse M), Ferdy Melsen (tweespan paard klasse L) en Cas Hendriks (tandem pony klasse M) bleven dubbel foutloos.

Kessy Schrijver

Grote en kleine verschillen

Natuurlijk was de strijd nog niet gestreden en kon het tijdens de marathon op dag twee nog alle kanten op gaan. Ondanks dat Oniek van Olst in de marathon genoegen moest nemen met de tweede plaats, was haar voorsprong groot genoeg om de wedstrijd op haar naam te schrijven. Ze won de enkelspan pony klasse L dan ook met een verschil van bijna 20 strafpunten. Edwin de Graaf schreef de overwinning bij de vierspan paarden klasse M/Z overtuigd op zijn naam. Met de winst in de dressuur, vaardigheid en marathon eindigde hij met een verschil van meer dan 31 strafpunten op de eerste plaats. Michelle van Kuivenhoven (tweespan pony klasse M) wist ook alle drie de onderdelen te winnen en bleef daarmee onbereikbaar voor haar concurrentie.

Bij de tweespan paarden klasse L was het verschil het kleinst. Tussen de nummers één en twee was het verschil na de drie onderdelen slecht 0,02 strafpunt. Ferdy Melsen trok aan het langste eind en verwees Piet van de Burg naar de tweede plaats. Bij de tweespan pony’s klasse Z was het eveneens erg spannend. Jorn van Olst en Anouk de Haas, de nummer één en twee, eindigden ook met minder dan een strafpunt verschil. Jorn won de dressuur met 50,03 (persoonlijk record) en Anouk eindigde als tweede met 51,17 strafpunten. In de vaardigheid waren de rollen omgedraaid, daar won Anouk met 2,19 strafpunten en werd Jorn tweede met 5,77. Het verschil van iets meer dan drie strafpunten in de marathon leverde Jorn van Olst uiteindelijk de overwinning op.

Klik hier voor het fotoalbum

Klik hier voor de resultaten

Anouk de Haas

