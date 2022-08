Overlijden Evi Vandersmissen laat grote indruk achter

Het weekend na het ongeluk vond de internationale ponywedstrijd in Oirschot plaats, waar vele landgenoten, vrienden en andere bekenden van Evi ter nagedachtenis een rouwband en/of een witte roos droegen. Tijdens het EK Jeugdmennen in Kisbér-Ászár werd er bij haar stilgestaan door middel van hindernis twee, de brughindernis, waar een foto van Evi aan hing. De Belgische jeugd voegde daar nog witte rozen aan toe.

Daarnaast droeg Wannes Piccart (BEL) zijn gouden medaille in de marathon bij de Children enkelspan pony op aan haar en tijdens de wedstrijd konden aanwezigen een bericht achterlaten in een herinneringen boek, dat later overhandigd werd aan Sven.

Doneeractie

Omdat ook Sven zwaargewond is geraakt, is door vrienden een doneeractie voor hem opgezet. Sven staat nog een lange revalidatie te wachten, terwijl de zorg voor de dieren thuis doorgaat en de rekeningen betaald moeten worden.

Wil jij iets doen voor Sven, maar weet je niet goed hoe of wat? Bekijk dan de doneeractie. Elke bijdrage, klein of groot, wordt enorm gewaardeerd.

Hindernis 2 van het EK Jeugdmennen Kisbér-Ászár, ter nagedachtenis van Evi

