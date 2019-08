Overtuigende winnaars in Wierden

Eén van die menners was Paul Versluis (enkelspan paard) met zijn sterk marcherende paard Bombarie. Hij begon de wedstrijd met een prachtige dressuurscore van 49,07 en een foutloze vaardigheid in de klasse Z. En of dat nog niet genoeg was, won hij ook de marathon met een fikse voorsprong. Versluis kon zich zelfs een hapering aan het begin van hindernis 2 permitteren. ‘Op het laatste moment een lijn veranderen is nooit slim,’ zegt hij daarover op zijn Facebookpagina. Maar verder verliep de marathon vlekkeloos en won hij de wedstrijd met 14 punten voorsprong op Tonnie Cazemier die tweede werd met Fantastic.

De overwinning in de klasse M was voor Wim Veldboom, die dit seizoen veel plezier beleeft aan zijn nieuwe aanwinst Gazefiro, die voorheen werd gereden door Nelleke Oosterhof. Ook Wim won met meer dan 10 punten verschil op de nummer twee, dressuurwinnaar Xander Tuitjer.

In de klasse L lag alles wel dicht bij elkaar en won Gabriëlle van den Broek.

Geslaagd M debuut

Bij de enkelspannen pony won Marlous van ’t Veld de Z-klasse met een royale voorspong van bijna 11 punten. Ronald van Eijk en Caroline van den Brink wonnen respectievelijk de klassen M en L.

Bij de tweespannen debuteerde Eline Geurs in de klasse M. Dat debuut overtrof haar stoutste verwachtingen want ze won haar rubriek. De vaardigheid vond ze een pittige opgave met de smallere doorgangen en de voor haar kleine pony’s zware bodem. Maar de handige menster loodste haar span foutloos en binnen de tijd over de finish. De volgende dag won ze haar sterkste onderdeel, de marathon en keerde drie winstpunten rijker huiswaarts. Het verschil met de nummer twee, Gijs van Veluw, was gering. Van Veluw verspeelde de overwinning door een minimale tijdfout in de vaardigheidsproef.

In de klasse Z won Mariëlle Feenstra en met ruim 11 punten voorsprong pakte Eline Mentink de overwinning in de klasse L. Ze was veruit de snelste in de marathon.

Een mooie overwinning voor Albert Hooijer bij de tweespan paarden klasse M. Met drie goede wedstrijdonderdelen sloeg hij een gat van 15 strafpunten.

Naast de reguliere wedstrijdrubrieken was er een mooi deelnemersveld in de impulsrubriek.

Bekijk hier alle uitslagen

