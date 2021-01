Paard in the picture: Pietje van de Knollentuin

Zo’n tien jaar geleden was Marijke Hammink op zoek naar een nieuwe pony toen haar oog viel op een advertentie op Marktplaats waarin Pietje werd aangeboden. De pony werd omschreven als Gezelschapspiet, Waakpiet en nog een aantal meer van dit soort grappige ‘sinterklaastijd’-termen. Marijke kocht de toen vierjarige ruin en dit bleek een gouden greep. Pietje levert sindsdien als vierspanpony een belangrijke bijdrage aan de mooie prestaties van Marijke.

We zien wel

“We hebben ontzettend veel lol gehad toen we naar aanleiding van de advertentie op Marktplaats naar Pietje gingen kijken,” vertelt Marijke. “Er werd slechts 300 euro voor hem gevraagd en we hadden zoiets van ‘we zien wel!’, we kunnen hem altijd meenemen en kijken wat het is. We waren daar nog geen tien minuten of de koop was al beklonken, hij sprak me gewoon aan.”

Van voor naar achter van rechts naar links

Pietje had tot die tijd alleen maar in de wei gelopen en kwam dik in het haar en met lange manen aan bij Marijke’s Stal de Knollentuin in het Twentse Bornerbroek. Marijke beleerde Pietje vervolgens onder het zadel en voor de koets.

Op een gegeven moment kwam Marijke op het idee om hem eens in het vierspan te zetten en daar bleek Pietje voor gemaakt te zijn. Vanaf die tijd maakt hij vast onderdeel uit van Marijke’s vierspan. De eerste jaren liep hij rechtsvoor in de dressuur, nu is hij verhuisd naar linksvoor. Ook in de vaardigheid fungeert hij als voorpony terwijl hij in de marathon achterop loopt.

“Ik heb hem de laatste jaren in de marathon wat gespaard door in plaats van Pietje een jonge pony in te zetten, maar komend seizoen wil ik hem gewoon weer als achterpony gebruiken. Met Pietje in mijn marathonspan heb ik net wat meer vertrouwen en hoop ik nog betere marathons te kunnen rijden.”

Marathon in Lähden 2018 met Pietje rechtsachter

Rouw, trouw en komedie

Toen Pietje op stal kwam, kreeg hij als achtervoegsel ‘Van de Knollentuin’ mee, de stalnaam van Marijke. “Er zaten geen papieren bij, maar ik vermoed dat hij een beetje hackney-bloed heeft. Dat kun je merken aan zijn karakter en hij heeft een iets ander hoofd dan mijn andere Welshpony’s. Het is een heel makkelijke pony die altijd wil werken, heel braaf is en honderd procent betrouwbaar en gehoorzaam is.”

Maar niet alleen tijdens de wedstrijden doet Pietje zijn best, het is een hele veelzijdige pony. “Een aantal jaren geleden won ik de marathon in Kronenberg en drie dagen later liep hij mee bij een begrafenis. Hij loopt ook mee als we Sinterklaas inhalen en voor de arrenslee als er sneeuw is. Pietje is echt van alle markten thuis!” Daarnaast is Pietje ook een beetje een komiek: “Als we aan het optuigen zijn en hij in de stal of in het gangpad staat, dan steekt hij regelmatig zijn tong uit. Dan moeten we heel hard om hem lachen en zijn we benieuwd wat het gaat worden met hem die dag!”

Mr. Simpel

In 2011 maakte Marijke de overstap van haar Shetland vierspan naar de Welshpony’s en datzelfde jaar won zij meteen het KNHS kampioenschap klasse 3 in Maasdijk. Een jaar later prolongeerde ze haar titel in Ysselsteyn, waarna een groot aantal overwinningen en topklasseringen volgden. Marijke won in 2018 en in 2019 het Nederlands Kampioenschap in Oirschot en blijft daarmee titelhoudster aangezien er in 2020 geen NK kon worden verreden.

Op het WK in Minden in 2017 won Marijke de vaardigheid, werd individueel vijfde en leverde ze een belangrijke bijdrage aan het teamzilver. Hoogtepunt van Marijke’s carrière tot nu toe is het winnen van het individueel zilver op het WK in Kisbér- Aszár 2019, waar ook het teamzilver werd geprolongeerd.

Het is mooi om te zien hoe een pony van 300 euro kan uitgroeien tot vaste waarde van Marijke’s vierspan en zo’n belangrijke bijdrage levert aan haar prestaties: “Ik weet nog goed dat ik meereed in een gastles van Ad Aarts in het eerste jaar dat ik met de Welshjes reed. Ad noemde Pietje toen ‘Mr. Simpel’, dat vergeet ik nooit meer! Inmiddels zegt Ad me nu steeds dat ik een goede pony voor naast Pietje moet vinden, zo zie je maar weer!”

Met Pietje linksvoor won Marijke individueel zilver op het WK in Kisbér-Aszár 2019

Geen vervanging mogelijk

Inmiddels zijn alle pony’s van Marijke’s eerste Welsh-vierspan vervangen, alleen Pietje is gebleven. “Hij moet nog wel mee, ik kan niet zonder hem! Ik heb in het verleden vaak gedacht dat ik een goede pony had gevonden om hem te vervangen. Vervolgens zette ik Pietje de hele winter op rust en ging flink aan de slag met de jonge pony met het idee dat Pietje dan reservepony kon worden. Maar het is wel al een paar keer gebeurd dat als de wedstrijden dan weer begonnen, ik toch Pietje weer meenam. Pietje is nu veertien jaar en ik weet dat ik een pony moet gaan aanhouden om hem ooit te vervangen, maar dan moet ik daar wel genoeg vertrouwen in hebben.”

Pietje rechtsvoor tijdens Marijke's WK-debuut in Minden 2017

Palmares

KNHS Kampioenschap klasse 3 2011: 1e

KNHS Kampioenschap klasse 3 2012: 1e

KNHS Kampioenschap klasse 3 2013: 1e

KNHS Kampioenschap klasse 3 2015: 1e

KNHS Kampioenschap klasse 3 2016: 1e

CAI Ermelo 2016: 1e

CAI Lisieux 2017: 1e

CAI Exloo 2017: 2e

NK Beesd 2017: 3e

CAI Donaueschingen 2017: 2e

CAI Exloo 2018: 1e

CAI Keispelt 2018: 1e

CAI Lähden 2018: 1e

NK Oirschot 2018: 1e

CAI Exloo 2019: 1e

CAI Lisieux 2019: 1e

CAI Schildau 2019: 1e

NK Oirschot 2019: 1e

CAI Exloo 2020: 1e

WK pony’s Minden 2017: 5e (1e in vaardigheid en team zilver)

WK pony’s Kisbér-Aszár 2019: individueel zilver & team zilver

Pietje liep uiteraard ook mee in Marijke’s 10-span tijdens de Hoefnet langspan challenge in mei 2020. Pietje liep vanaf de bok gezien als vierde aan de rechterkant:

