Paard in the picture: Sunstar’s Calvados (Jim)

De kleine stoere Sunstar’s Calvados (Jim) staat aan de basis van de mencarrière van Melanie van de Bunt. De stabiele, nuchtere en soms ook eigenwijze ruin zorgde dat Melanie de overstap kon maken naar de klasse 3. Daarna liep hij mee tijdens alle zeer succesvolle WK’s (twaalfde, vierde en zilveren medaille) en hij droeg bij aan de gouden medaille op het NK tweespan pony klasse Z in 2018, 2019 en 2021. Daarnaast werd hij in 2016, 2018, 2019 en 2021 Hippiade kampioen dressuur tweespan pony, met steeds scores boven de 70%. Alle eerdere genoemde prestaties behaalde hij met de helft van zijn zicht, Jim verloor in 2017 namelijk zijn linkeroog.

Na alle successen zou je misschien denken dat Jim (v. Oldenzijlster Action Man) al op leeftijd is en toe is aan pensioen, maar niets is minder waar. De 13-jarige won dit jaar nog de internationale 3* wedstrijd in Kronenberg en is in 2023 reservepony voor het WK, voor als Melanie’s jonge pony Storm (Sandro) toch niet op tijd klaar is. Daarnaast gaat Jim in 2023 dressuur-vaardigheid wedstrijden lopen naast jonge pony’s én met Melanie’s partner Esther Budde.

Stabiele dressuurpony

Jim is van alle markten thuis, maar hoe is hij bij Melanie van de Bunt terecht gekomen? Hoefnet nam contact op met Melanie voor het verhaal.

“Jim kwam in oktober 2014 bij mij. Ik reed toen met twee vosjes en wilde graag de overstap maken naar de klasse 3”, vertelt Melanie. “De pony’s die ik reed waren enthousiast en heel goed in de marathon, maar de dressuur moest beter. Ik zocht er daarom een pony bij die rust en stabiliteit in het span bracht en die de dressuur zou kunnen opkrikken. Via via kwam ik bij Jim terecht. Hij was toen 5 jaar oud, was beleerd en de basis zat erop. Hij had weinig ervaring maar liet zich netjes sturen en zijn karakter was precies wat ik zocht.”

Melanie leidde hem in de winter van 2014 – 2015 verder op en nam hem tijdens het outdoor seizoen van 2015 mee naar dressuur- en vaardigheid wedstrijden. Aan het begin van het outdoor seizoen van 2016 maakte Melanie haar internationale debuut met Jim, Noaberhoeve’s Exclusive (Noran) en Rotgers Xander (Sylvester) in het Franse Lisieux. Dat jaar rijden ze nog meer internationale wedstrijden, zodat ze ervaring op kunnen doen.

Jim in opleiding

Operaties

Het jaar 2017 begon slecht. “Begin januari ontdekten we kankerplekjes aan een van Jim zijn neusgaten. Hij werd geopereerd maar niet lang daarna merkten we dat hij langzaam blind begon te worden.” Voor hun eerste WK in Minden, waar ze overigens als twaalfden eindigden, was Jim bijna volledig blind. “Hij kreeg een waas over zijn oog. In Minden zag zijn oog al wit, dat was heel vreemd om te zien. Hoe dit is ontstaan weten we niet; volgens de dierenarts zou een vliegje in zijn oog een ontsteking veroorzaakt kunnen hebben. Het was pure pech in ieder geval. En of dat nog niet genoeg was, kreeg Jim na het WK ook nog kankerplekjes in zijn andere neusgat. Tijdens de operatie is zijn oog er ook uitgehaald. De stress en onzekerheid die daarbij kwam kijken was verschrikkelijk. Jim was – en is – mijn beste pony, maar door deze perikelen is hij ook mijn zorgenkindje geworden.”

Ondanks dat Jim nu aan zijn linkerzijde niets ziet, staat het de sport niet in de weg. “Als een van mijn andere pony’s dit was overkomen weet ik niet of er nog een sportcarrière ingezeten had. Maar bij Jim wel: hij is zo’n coole kikker. Hij vindt alles prima en ondanks dat hij links niets ziet staat hij het liefst links in het span, want dan kan hij zijn maatje zien die hem mee op sleeptouw neemt.”

Jim staat het liefst links

Uitstrekken favoriete onderdeel

Jim is liever lui dan moe. Melanie heeft meerdere marathons met hem gereden, maar na twee hindernissen houdt Jim het voor gezien. “Jim brengt rust, stabiliteit en vertrouwen in het span. Hoe hij dat overbrengt op de pony’s naast hem is ongekend, maar als het op wérken aankomt laat hij het liever over aan zijn maatjes. Al vindt hij ‘showen’ wel fantastisch. Soms staat hij er tijdens het losrijden niet scherp genoeg aan, maar als we de dressuurhekjes binnen rijden en hij mag uitstrekken (zijn favoriete onderdeel), dan gaat hij als een speer! In de vaardigheid gaat hij trouwens ook altijd goed mee met zijn spangenoot.”

Melanie moet met een paar dingen extra rekening houden sinds Jim links niet meer ziet: “Het is nóg belangrijker geworden dat ik hem naar de hand toe rijd. Wanneer ik goed contact heb met de mond kan ik hem beter begeleiden. Daarnaast moet ik extra opletten dat ik hem duidelijk begrens, zodat hij niet over zijn schouder valt. Anders kunnen we soms nogal snel door de bocht vallen; hij ziet natuurlijk niet altijd waar hij heen gaat. Ook aan de hand en bij de hoefsmid is het belangrijk hem even te waarschuwen, bijvoorbeeld voordat je zijn linkervoet oppakt. Met zijn hoofdstel aan heeft hij meteen focus en schrikt eigenlijk nergens van.”

Uitstrekken is Jim zijn favoriete onderdeel

Overstap

Maar wat betekent Jim voor Melanie?

“Alles! Ja, zonder hem zou ik nergens gekomen zijn. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik de overstap kon maken naar klasse 3 en daarna internationaal. Hij heeft op alle WK’s, NK’s, en Hippiades zijn diensten bewezen en is kampioen in het opleiden van jonge pony’s.”

Jim is volgend jaar reserve voor de jonge pony waarmee Melanie het WK in Oirschot wil gaan rijden en gaat van start in de dressuur – vaardigheid. “Ik merkte de afgelopen tijd dat hij steeds minder lol had in de proeven. Daarnaast zijn de pony’s waar hij nu naast staat een maatje groter, waardoor hij met zijn 1.17 m ook nog het kleine mannetje is. Jim doe je meer plezier met dressuur- en vaardigheid wedstrijden met jonge pony’s, vandaar de overstap.”

“Hij heeft een geweldige internationale carrière gehad en hij gaat zeker niet met wedstrijdpensioen. Zijn hoogtepunt in de internationale sport was het WK in Kisber Aszár, Hongarije. Daar liep hij in de dressuur en vaardigheid en we behaalden die zondag de zilveren medaille, met één seconde verschil op goud. Dat was geweldig.”

