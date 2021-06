Paard in the picture: Zardonis

De 17 jaar oude vosruin Zardonis (Patijn x Fabricius) is al jaren een vaste waarde in het tweespan van Antonie ter Harmsel en in het vierspan van zijn vader Herman. Voor Antonie is hij inmiddels een ‘once in a lifetime’-paard. Zardonis liep in zijn carrière tot nu toe al 36 internationale wedstrijden, werd ingezet op 3 wereldkampioenschappen bij de tweespannen en liep in het vierspan bij Herman op het wereldkampioenschap in Breda (2016).

Zardonis (r) is met Foppe (l) Antonie's huidige dressuurspan

Niet van jongs af aan

“We zagen Zardonis bij Mieke van Tergouw, want zij moest hem verkopen voor József Dóbrovitz,” begint Antonie het verhaal. “Hij was toen 7 jaar en had bij Dóbrovitz in het vierspan gelopen. Het was eigenlijk geen paard voor hem en hij paste helemaal niet zo in zijn vierspan. Maar qua type, maat en kleur paste hij precies naast mijn andere paard. Hij was dus helemaal wat ik nodig had.” Doordat ze wat paarden had verkocht, had Antonie een paard nodig waarmee hij wedstrijden kon rijden. Want degenen die hij nog op stal had, waren nog niet zo ver dat hij er wedstrijden mee kon rijden. “We kopen eigenlijk nooit een paard dat al wedstrijden loopt, maar toen moesten we,” zegt Antonie. De Ter Harmsels kopen altijd jonge paarden die ze dan zelf beleren, africhten en opleiden. Zardonis had wedstrijdervaring in het vierspan en alleen in de training een beetje enkel- en tweespan gelopen. “Ik ben gelijk met hem begonnen,” vertelt Antonie. “Codes was toen mijn andere paard en daar heb ik hem gelijk naast gezet. Binnen een paar weken zijn we gestart op een wedstrijd, want Zardonis is heel makkelijk.”

Zardonis stond te koop bij Riant en was precies wat Antonie nodig had

Gouden karakter en wedstrijdmentaliteit

Door de jaren heen werd Zardonis nog makkelijker. De vos heeft wel een eigen karakter. Antonie: “Je moet hem in zijn waarde laten. Als ik hem wel eens tot de orde moet roepen, wordt hij echt heet en is ie niet meer zo gemakkelijk. Maar hij heeft een gouden karakter. Hij staat altijd klaar, gaat voor je door het vuur en geeft nooit op.” Dat ‘makkelijke’ in combinatie met het ‘hete’ maken van Zardonis een op en top wedstrijdpaard. Volgens Antonie gaat hij op de wedstrijd meestal beter dan thuis: “Op een wedstrijd kijkt hij nergens naar. In de baan is hij er gewoon.” Zardonis is een echte allrounder, maar dressuur en marathon zijn z’n beste onderdelen. “Hij heeft veel beweging en houding,” aldus Antonie. “Dat moet je hebben in dressuur. En in de marathon heeft hij een enorme vechtlust. Hij geeft niet op! Maar in de vaardigheid kent hij het spelletje inmiddels té goed. Hij wordt dan vaak te heet en dat is lastig.” Altijd heeft Zardonis op de wedstrijden alle drie de wedstrijdonderdelen gelopen. Omdat die heetheid in de vaardigheid gauw een balletje kan kosten, besloot Antonie tijdens de laatste wedstrijd in Kronenberg om hem, voor het eerst, in de vaardigheidsproef niet te gebruiken. “Daar snapte hij helemaal niks van. Hij stond de hele tijd te krabben in zijn stal.”

Geen favoriete plek

“Een paard als deze vind je niet gauw. Zardonis is er altijd. Als je het aan mijn vader vraagt zegt hij vast hetzelfde. Dit paard heeft echt nog nooit een wedstrijd verprutst.” Een favoriete plek in het span heeft Zardonis niet. Antonie: “In het vierspan maakt het niets uit waar hij loopt. Hij doet wat hij moet doen en dat is echt zijn kwaliteit. Hij is echt zoooo makkelijk! Je kan er echt alles naast zetten. Hooguit als hij naast een heel sterk paard staat, is het wat moeilijker, want dan gaat hij meedoen. En dan gaat hij sleuren en hangt hij op je hand. Maar hij is dus ook een prima leermeester. Hij neemt het voortouw..”

Zardonis in het vierspan, hier op het WK in Breda 2016

Spijkerhard

Een dipje in de carrière van dit veelzijdig menpaard is er nooit geweest. Zardonis is kerngezond en spijkerhard. Antonie: “Ik heb nog nooit zo weinig dierenartskosten aan een paard gehad. Hij is nog nooit een pas kreupel geweest.” De enige blessure kwam door domme pech. Tijdens een marathon in Kootwijkerbroek hingen er letterbordjes gemaakt van trespa in de hindernissen, die best scherpe randen hadden. Voorop in het vierspan haalde Zardonis zijn borst open aan de uitstekende rand van zo’n bordje. “Het bloedde enorm,” weet Antonie nog. “En ik baalde ervan, want we hadden het er samen al over gehad en het tegen de organisatie gezegd. De wond werd gehecht en een paar weken liep Zardonis het WK in Breda.”

Eerst even plassen

Zardonis heeft wel één gekke gewoonte: voor het werk moet hij eerst even terug om te plassen. Antonie vertelt: “Op wedstrijden leggen we het tuig op, dan lopen we een rondje en zetten hem in de box om hem te laten plassen. Daarna spannen we pas in. Ook thuis gaat hij voor het inspannen even terug in de box om te plassen.” Hoe ze die behoefte ontdekten? “Tijdens het rijden ging hij regelmatig uitschachten. Hij deed dat vaak en toen zijn we dit zo gaan doen. Als hij eerst geplast heeft doet hij dat niet meer.”

In de marathon geeft hij nooit op

Ambities

Dit wedstrijdseizoen staat voor Zardonis in het teken van het WK tweespannen in september. Met de vos Foppe en de Lipizzaner Conversano vormt hij voor Antonie het ideale wedstrijdtrio. Zardonis en Foppe zijn samen een geweldig dressuurspan. Niet alleen qua gangen, maar ook met fijne stelling en buiging in de wendingen. In de marathon klaren Zardonis en Conversano de klus en in de vaardigheid mag Foppe naast Conversano lopen. “Zardonis is makkelijk, maar je moet hem wel regelmatig gebruiken. Hij heeft het echt nodig om aan het werk te blijven,” vertelt Antonie over zijn voorbereiding. “Ik rijd hem ook veel in het enkelspan, of we doen longeerwerk.” Volgend jaar mag Zardonis weer zijn steentje bijdragen in het vierspan. “En daarna zien we wel weer,” antwoordt Antonie als we naar de toekomst van zijn topper vragen. “Hij kan volgens mij nog heel lang mee, want als je zegt dat hij 12 jaar is geloof je het ook.”

Hoogtepunten uit het palmares van Zardonis

Goud op het NK tweespan 2017

Zilver op het NK tweespan 2019

9e individueel en teamzilver op het WK tweespan 2019

