Paardendagen Driezum-Wâlterswâld

Traditiegetrouw starten de deelnemers van het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon traditiegetrouw op donderdag met het verkennen van de hindernissen en op vrijdag brandt de strijd daadwerkelijk los. Maar liefst 150 aanspanningen nemen deel aan de marathon. De eerste deelnemer start om 09.30 uur vanaf het hoofdterrein en de laatste combinatie zal rond 17.00 uur vertrekken. Deze unieke marathon bestaat uit elf prachtig aangeklede hindernissen, gelegen in een wonderschone omgeving. Voordat de kampioenen gehuldigd worden als open Fries Kampioen zal er rond 17.30 uur op het hoofdterrein een stoelendans te paard, barrelrace en een demonstratie van het Z-Friezenteam plaatsvinden. De dag wordt in stijl afgesloten met de huldiging van de kampioenen.

Zaterdag 27 juli staat in het teken van De Boerendag, de gezelligste familiedag van het jaar. Een dag die bol staat van activiteiten voor mens en dier. Een beleefdag met een sfeervolle markt, oude ambachten, muziek, dans, shows, demonstraties, kunst, attracties en volop dieren. De Boerendag begint met de grootste regionale veekeuring. Meer dan 150 koeien en kalveren zullen zich presenteren aan de jury. Daarnaast zijn er nog keuringen van geiten en kleinvee. Verder is er o.a. een demonstratie dressuur met Belgische trekpaarden, een theaterduo, een oldtimershow, kermis, kinderboerderij en nog veel meer. Ook zijn er diverse themapleinen, zoals een kinderplein, voedselplein, dierenplein. Als klap op de vuurpijl worden de dagen afgesloten met een geweldig showprogramma met vele verrassingen. Bijzonder is dit jaar de bijdrage van een grote groep (oud-) deelnemers en vrijwilligers. Zij late u de geschiedenis van de Paardendagen zien tijdens de Paardenkrachtenshow.

Jaarlijks wordt het evenement georganiseerd door ruim 150 vrijwilligers en sponsoren. Een bijzonder evenement, waarbij de gemeenschap gezamenlijk iets neerzet, om er vervolgens heel veel mensen van te laten genieten. Met elkaar en voor elkaar! Dat is wat iedereen trots maakt om onderdeel te mogen zijn van de Paardendagen.

Het volledige programma en actuele informatie vindt u op www.paardendagen.nl en op facebook en instagram!

Tot ziens op de Paardendagen!