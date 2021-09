Paardenmarkt Zuidlaren dit jaar in aangepaste vorm

Burgemeester Marcel Thijsen vertelt dat hij graag zijn nek uitsteekt voor de paardenhandel. De paardenmarkt in Zuidlaren heeft namelijk een belangrijke economische functie voor de sector. “Na een jaar van afwezigheid wil ik de markt dan ook graag organiseren. Maar we hebben nog steeds te maken met de coronamaatregelen: regels vanuit het Rijk die ook voor onze markt gevolgen hebben. We moeten zorgen voor ruimte en doorstroming.”

Daarom moet de aanvoer van paarden beheersbaar zijn en op voorhand bekend. Voor de organisatie aanleiding om alleen de vaste handelaren die in 2019 geregistreerd stonden bij de gemeente welkom te heten op de markt. Thijsen snapt dat dit besluit voor veel handelaren een teleurstelling zal zijn. “Tegelijkertijd hopen we ook op hun begrip. We kunnen het op dit moment niet anders organiseren en we moeten er samen een succes van maken. We gaan in stapjes terug naar normaal en ik vertrouw er op dat de markt volgend jaar weer als vanouds zal zijn.”