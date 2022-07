Paardenspektakel Beekbergen: topsport, paardenplezier en gezelligheid

Organisator Mieke van Tergouw en haar team hebben veel werk verzet om een hoogwaardig evenement neer te zetten. “We hebben er veel zin in,” zegt Mieke. “Ik ben er trots op dat we opnieuw de beste rijders ter wereld mogen ontvangen en het NK vierspannen en paramennen mogen organiseren. Dat lukt alleen dankzij een aantal trouwe sponsoren en een groep hardwerkende vrijwilligers.” Parcoursbouwer Johan Jacobs heeft enkele nieuwe hindernissen ontworpen en wat veranderingen in de route van het marathontraject aangebracht. De verrichtingen in de hindernissen zijn voor het publiek goed te volgen, want deze liggen allemaal rond het hoofdterrein.

Country fair, kidsdorp en feest

Naast paardensport is er nog veel meer te zien en te beleven. Het gezellige strodorp heeft veel standjes in Country fair stijl en er is volop gelegenheid voor een hapje en een drankje. In het weekend (30 en 31 juli) is er een kidsdorp met activiteiten voor de jongste bezoekers. De Go social you tube talenten brengen op die dagen ook een bezoek aan het Paardenspektakel. Op donderdag- vrijdag- en zaterdagavond zijn er gezellige feestavonden met live muziek.

Gratis toegang

Om iedereen de kans te geven van het Paardenspektakel te genieten, is de toegang op alle dagen gratis. Donderdag 28 en vrijdag 29 juli staan in het teken van de dressuur. Op zaterdag 30 juli is de marathon met spectaculaire hindernissen, zoals de waterpartij, de heuvel en de geheel vernieuwde boshindernis. Zondag 31 juli is de spannende slotdag. Dan is de ontknoping van de wedstrijd met de vaardigheidsproef als laatste competitieonderdeel op het hoofdterrein. Die dag zijn er ook verrassende shownummers, met onder andere een show van de Veluwe Hunt. Om de slotdag een feestelijk tintje geven, is het die dag ‘Ladies day’ met de traditionele hoedenwedstrijd voor dames. Het Paardenspektakel wordt weer een evenement dat je niet wilt missen.

