Paardensportactiviteiten weer mogelijk na 19 mei

Voor de paardensportsector betekent dat dat er weer binnen paardgereden of gemend en les gegeven mag worden in groepen van maximaal twee personen op 1,5 meter afstand. Voor jeugd tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Voor groepslessen buiten geldt een maximum van dertig personen voor volwassenen vanaf 27 jaar.

Ook mogen de terrassen van sportaccommodaties (onder voorwaarden) open en is het weer mogelijk om paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de buitenlucht.

Onder paardensportactiviteiten worden individuele activiteiten met uitsluitend een educatief doel of trainingsdoel verstaan. Een menner kan bijvoorbeeld in de buitenrijbaan een dressuurproef rijden met feedback op hoe er gereden is. Het organiseren van wedstrijden, het rijden in competitieverband of het opmaken van een klassement is nog steeds niet toegestaan.

Op 1 juni volgt een nieuwe persconferentie waarbij bekend wordt gemaakt welke overheidsmaatregelen er na 8 juni gaan gelden.

Bron: KNHS