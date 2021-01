Paardenvierdaagse Epe richt zich op 2022

Een evenement zoals de Paarden4daagse vergt een maandenlange voorbereidingstijd en de huidige maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus bemoeilijken een goede voorbereiding. Daarnaast bestaat er volgens de organisatie een reële kans dat een groot landelijk evenement zoals de Eper Paarden4daagse medio 2021 nog niet mogelijk is.

De organisatie ziet ook geen aangepaste vorm waar zij achter kan staan en richt zich daarom volledig op 2022. Deze is gepland van 13 tot en met 17 juni 2022. Dus liefhebbers van mooie buitenritten kunnen deze dagen alvast in hun agenda voor volgend jaar noteren. Deelnemers die hun inschrijving van 2020 nog hebben laten staan, kunnen kiezen om hun startplaats te behouden of om toch af te melden met volledige teruggave van het inschrijfgeld. Voor de vrijgekomen startplaatsen zal de inschrijving starten vanaf 2 januari 2022.

Bekijk hier de website van de Eper paardenvierdaagse