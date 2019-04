Paard&Koets 2019: Het rijden van een marathonhindernis

Invulling van clinic

“Ik wil graag op een eenvoudige manier laten zien wat vierspanmenners doen in een hindernis. Op grote wedstrijden zoals bijvoorbeeld de Wereldruiterspelen, ziet het er vaak heel erg spectaculair en tegelijkertijd makkelijk uit in de hindernissen. Het is alleen niet altijd even makkelijk om dat na te doen. Ik wil demonstreren hoe de meest voorkomende fouten ontstaan, maar ook hoe die voorkomen en opgelost kunnen worden. Daarnaast leg ik vanuit mijn rol als instructeur uit in hoeverre een goede voorbereiding, een goede opleiding van de paarden en het gebruik van goede technieken prestaties kunnen verbeteren.”

Je bent nooit uitgeleerd

“Hoe beter het gehele team is afgestemd op elkaar, hoe makkelijker het is om de marathon te rijden,” licht Wim toe. Voor zijn clinic neemt hij zijn vierspan appaloosa’s mee. “Met hen train ik maandelijks bij Boyd Exell. Ik ben dan niet zelf actief in de wedstrijdsport, maar dat betekent niet dat ik ooit uitgeleerd ben. Wanneer je denkt dat je niks meer kunt leren, maak je fouten. Ook ik als instructeur blijf dus met enige regelmaat les nemen”, vertelt Wim enthousiast.

Wil jij graag weten wat er nu precies gebeurt terwijl een vierspan imponerend door een hindernis loopt, wat veel voorkomende fouten zijn, hoe die ontstaan en nog belangrijker, hoe je die kunt voorkomen en oplossen? Zorg dan dat je bij de clinic ‘Het rijden van een hindernis’ van Wim de Poorter bent. Hij legt het graag met veel enthousiasme en theoretische kennis aan je uit!

