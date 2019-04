Paard&Koets 2019: Met 6 ton door de bocht!

Wie zou het snelst zijn, Tom of Danielle? En kiezen ze dezelfde lijnen, of moet Tom soms toch voor de lange weg kiezen door de grootte van zijn span? “Tom rijdt de marathon met zijn vierspan regelmatig sneller dan dat tweespannen dat doen. Voor een groot span trekpaarden is het belangrijk om te plannen wanneer je schakelt in tempo. Het duurt nu eenmaal wat langer voordat zo’n span daadwerkelijk op gang is. Maar als ze gaan, houdt niemand die 6 ton meer tegen,” vertelt Daniëlle.

Tom Stokmans

Tom Stokmans sprong in zijn jeugd op internationaal niveau. Medische problemen gooiden roet in het eten, waardoor Tom genoodzaakt werd te stoppen met rijden. Toen Tom en Daniëlle als bezoeker op een Power Horse Competition (PHC) waren, was Tom verkocht: hij wilde gaan mennen met trekpaarden. “Ik zei hem dat hij gek geworden was”, vertelt Daniëlle Stokmans. “We hadden helemaal niks met de aangespannen sport en al helemaal niet met trekpaarden. Maar goed, dat jaar redden we een Boerentrekpaard-veulen van de slacht. Toen die eenmaal op stal stond zei Tom: maar hier kan ik nu niet mee gaan mennen. Nee dacht ik, dat lijkt me inderdaad geen goed idee. We kochten er een Boerentrekpaard merrie en hengst bij, waarmee Tom begon met mennen.”

Power Horse Competition

Tom startte met een enkelspan, maar maakte al snel de overgang naar tweespan. Na de aanschaf van nog enkele paarden startte hij uiteindelijk op Power Horse Competitions. PHC is een wedstrijdenreeks waarbij zeven wedstrijden in zowel Nederland als België worden verreden. Het bijzondere is dat op die wedstrijden uitsluitend met trekpaarden worden gestart. Tijdens de wedstrijden worden een dressuurproef, een vaardigheid-, een marathon- én behendigheidsparcours verreden.

Geen kracht maar behendigheid

“Tijdens die behendigheidsproef draait het niet om kracht maar om het handig omgaan met je paard. Hiervoor mag je maximaal twee paarden voor een slee zetten. Die slee is vergelijkbaar met wat boeren vroeger achter hun paard hingen. Je moet dan bijvoorbeeld je paard stilzetten tussen vier kegels, waarna je een overgang naar stap maakt. Je paard moet dan kaarsrecht vertrekken, anders rijd je een van de kegels om.”

PHC kampioen

Tom en Daniëlle doen het beide bijzonder goed in de sport met hun trekpaarden. Zo werden ze bijvoorbeeld beide PHC kampioen in 2016: Tom met zijn vierspan, Daniëlle met haar enkelspan. ‘Ik hoop stiekem wel dat ik win op Paard&Koets,’ laat Daniëlle nog weten. ‘We gaan allebei dezelfde lijnen rijden, dus dat maakt in ieder geval niet het verschil. Ben jij benieuwd hoe dit afloopt? Houdt dan het programma van goed in de gaten en zorg dat je er bent!

