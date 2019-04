Paard&Koets 2019: Over de rug rijden in de koets

“Van nature loopt een paard op de voorhand. Wanneer een paard met zijn borst een koets vooruit moet duwen, vinden velen het makkelijker om op de voorhand te lopen en zijn/haar rug weg te drukken.” Maar hoe rijd je een paard over de rug in de koets? En waarom zou je dat überhaupt doen, als je punten in de dressuur er niet onder lijden? Wat is het doel dan? Deze vragen beantwoordt Leonne van Gestel maar al te graag in haar clinic ‘Over de rug rijden in de koets’ op zaterdag 20 en zondag 21 april tijdens Paard&Koets.

Even voorstellen

Leonne van Gestel is van origine dressuurruiter en maakte later de overstap naar de aangespannen sport. In haar carrière van de samengestelde mensport werd zij drie keer Nederlands Kampioen. Verder is Leonne ‘Instructeur niveau 3’ voor onder het zadel en ‘Instructeur niveau 4’ voor de mensport. Daarnaast is ze ‘Allround jury’ voor het mennen waarbij ze alle klassen mag jureren.

Theorie en anatomie

Leonne is van mening dat correcte lengtebuiging een toegevoegde waarde is voor elke menner. “Het voorkomt blessures, maakt je paard een ‘happy athlete’, zorgt ervoor dat hij of zij gespierder en sterker wordt en zorgt ervoor dat je paard naar verloop van tijd meer van de grond kan bewegen. Al met al schroeft het je punten in de dressuur wel degelijk omhoog.” Leonne analyseert tijdens haar clinic de anatomie van het paard en verklaart op theoretische gronden waarom het zo moeilijk is om correcte lengtebuiging te vragen in de koets. “Het mag een paard eigenlijk geen moeite kosten om over zijn rug te lopen in de koets.”

Dit en meer op zaterdag 20 en zondag 21 april in de clinic ‘Over de rug rijden in de koets’. Zorg dat je erbij bent!

Klik hier voor meer informatie over Paard&Koets