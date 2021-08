Para-WM Schildau: Marathon brengt grote verschuivingen teweeg

Pechvogel Jacques Poppen

Om 14.30 uur ging het eerste span in Grade I van start op het A-traject. De Amerikaanse Tracy Bowman stuurde haar ervaren pony Lars, waarmee Francisca den Elzen eerder grote successen behaalde, snel door de zes hindernissen. Ze eiste hiermee de overwinning op in deze proef met een puntentotaal van 79,79, hetgeen de beste prestatie van de dag betekende over beide grades.

Heiner Lehrter (GER) kon haar nog het best volgen en gaf maar krap twee punten toe. Achter hem greep de Deense Henriette Bendorff de derde plaats en steeg ook in het tussenklassement naar een plaats op het podium. Dinja Steenkamp werd vandaag vierde en klom een plaats in de tussenstand en houdt met een goede vaardigheid nog zicht op een medailleplaats.

De grote pechvogel vandaag was Jacques Poppen. Na zijn geweldige overwinning eergisteren in de dressuur, zag hij zich genoodzaakt om zijn toppaard PP tijdens de marathonproef terug te trekken. Poppen vertelt: “We waren zonder enig probleem aan de marathon begonnen. Op het A-traject in een bosrijke omgeving moesten we over heel wat boomwortels heen rijden. Of er daarbij iets is misgegaan weet ik niet. Nadat we aan het hindernistraject waren begonnen, merkte ik dat PP niet helemaal zuiver liep. En dat probleem werd gaandeweg duidelijker zichtbaar. Ik merkte ook dat hij niet zo kon doortrekken als ik het gewend ben. Om mijn paard geen onnodige schade toe te brengen, hebben we na hindernis 3 besloten om de strijd te staken. Erg zuur natuurlijk, maar het welzijn van PP staat voor mij en mijn team altijd op de eerste plaats.”

Den Elzen op kop

In Grade II bracht de marathon ook nogal wat veranderingen in het klassement met zich mee. De na de dressuur aan de leiding gaande Alexandra Röder (GER) leek aanvankelijk een puike marathon af te gaan leveren met toptijden in 4 van de 6 hindernissen. In hindernis 3 en 6 ging ze echter door het hoge tempo in de fout en moest meerdere keren een hindernisfout corrigeren wat haar 60 strafpunten extra opleverde en haar kans op een medaille in rook liet opgaan.

De Nederlandse titelverdedigster Francisca den Elzen reed een evenwichtige en snelle marathonproef en greep met deze overwinning ook de leiding in het klassement. De Duitse Ivonne Hellenbrand klom met een goede proef vandaag naar plaats twee na de marathon. Ingmar Veneman steeg vandaag naar de derde plaats en kan morgen voor een medaille in het indivueel klassement gaan.

Het uitvallen van Jacques Poppen betekent een grote aderlating voor het Nederlands team dat de leiding moest afstaan aan Duitsland en tegen en achtersatnd van 17 punten aankijkt voor de afsluitende vaardigheid die morgen wordt verreden.