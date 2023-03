Parcoursbouwer Hanne-Louise de Koning gepromoveerd tot FEI-status

Hanne-Louise is sinds 2006 actief in de samengestelde mensport. Eerst alleen als rijder, maar daar kwam al snel verandering in toen zij betrokken raakte bij de organisatie van Markelo.

In 2010 kreeg Menclub Markelo een nieuwe parcoursbouwer, Bennie Steenblik. Hanne-Louise vertelt: “Toen ik aangaf dat hij het baantje had dat ik graag had wilde hebben, mocht ik met hem samenwerken. In die tijd werd er geen opleiding tot parcoursbouwer uitgeschreven, maar er waren wel jurycursussen. Die ben ik gaan volgen en zo werd ik jury vaardigheid/marathon en jury dressuur. Ondertussen leerde Bennie mij alles over parcoursbouwen, van eenvoudige parcoursen voor beginners tot uitdagende indoors en van een vloeiende vaardigheid tot technische marathonhindernissen voor de hoogste niveaus.”

Ondertussen leerde Hanne-Louise haar vriend Jeroen Maas kennen en verhuisde in 2013 van Markelo naar Zuid-Limburg. Ook daarna bleef ze samenwerken met Bennie en leerde van Jeroen (ook jury en parcoursbouwer) nog meer ins- en outs van het ontwerpen van parcoursen.

Nationaal naar internationaal

In 2016 werd de cursus nationaal parcoursbouwer georganiseerd. Na het behalen van deze papieren kon Hanne-Louise onder haar eigen naam wedstrijden bouwen: gemiddeld zes wedstrijden per jaar variërend van dressuur/vaardigheid tot NK’s samengesteld.

“Voor mij is parcoursbouwen de mooiste official-functie, hoewel jureren ook leuk en uitdagend is. Ik was dan ook enorm blij toen ik werd gevraagd of ik wilde deelnemen aan de FEI – cursus parcoursbouwen Level 1”, vertelt Hanne Louise.

Paardvriendelijke parcoursen

Hanne-Louise: “Van 10 tot 12 maart ben ik in Waregem (België) geweest, waar de cursus werd gegeven. Het was een erg interessante opleiding met officials uit heel Europa. We hebben veel nieuwe inzichten gekregen op het gebied van ‘paardvriendelijk parcoursbouwen’, en hoe de juiste parcoursen te bouwen voor de verschillende niveaus wereldwijd”.

Ze voegt er aan toe: “Het is de taak van officials en dus ook parcoursbouwers om wedstrijden te ontwerpen die paard vriendelijk zijn en niet tot letsel leiden. Het is een uitdaging om hieraan mee te werken, zodat we onze mooie paardensport kunnen behouden. Dat ik dit op internationaal niveau mag gaan doen is heel gaaf. Wat het extra leuk maakt is dat het typische mannenwereldje nu een vrouwelijke internationale parcoursbouwer rijker is. En dan ben ik ook nog de eerste vrouwelijke internationale parcoursbouwer van Nederland!”

Bron: Maarkels Nieuws

2019 Hanne-Louise de Koning geflankeerd door Jeroen Maas, Bennie Steenblik en Rinie van de Burgt