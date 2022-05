Parcoursbouwer Johan Jacobs blikt vooruit op CAI Oirschot

Jacobs is een hindernis aan het uitpalen met een plattegrond waarop de contouren staan: “Dit wordt een hindernis met recent omgehakte bomen. Bij het ontwerpen moet ik rekening houden met de internationale eisen, maar daarnaast vind ik het van belang dat de hindernis past in het terrein en herkenbaar is voor de menner.”

Rijden met verstand

Er worden 250 pony’s aan de start verwacht in enkelspan, tweespan en vierspan. Alleen al uit Nederland zijn 42 aanspanningen ingeschreven en daarnaast zo’n 50 aanspanningen uit twaalf verschillende landen.

“We besteden veel aandacht aan de veiligheid voor de pony’s en menners, maar een deelnemer moet ook zijn verstand gebruiken”, zegt Jacobs.

Hij legt uit: “De hindernissen van de marathon zijn een uitdaging voor zowel de menner als de pony’s. Omdat er op snelheid wordt gereden, zorgen we er als bouwers voor dat elk onderdeel van een hindernis bijvoorbeeld afgeronde hoeken heeft en er geen uitsteeksels zijn. De poorten waar de aanspanningen tussendoor moeten, hebben een breedte van 2,5 tot 4 meter maar die kunnen lang niet allemaal ‘rechtuit’ worden genomen.”

WK ponymennen 2023

De hindernissen op de terreinen vormen ook de marathon voor de Wereldkampioenschappen Ponymennen, die in 2023 van 30 augustus tot en met 3 september worden gehouden in Oirschot.

Jacobs: “Gemiddeld blijft een hindernis vier of vijf jaar in gebruik. Daarom is er dit jaar veel interesse om mee te kunnen doen, want dan hebben menners de hindernissen een keer gezien en dan weten wat ze volgend jaar kunnen verwachten. Daarnaast zien ze alvast het wedstrijdterrein, weten bijvoorbeeld waar de stallen voor hun pony’s komen, hoe het geregeld is met hooi en stro, en waar ze zelf voor moeten zorgen.”

Johan Jacobs