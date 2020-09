Pas op met plassen in de paardenstal!

Het FEI Tribunaal waarschuwt alle ruiters en betrokkenen voor de onnodige problemen die kunnen ontstaan als mensen urineren in de stal. Medicatie restanten die de mens via zijn urine uitscheidt, kunnen makkelijk via stro of hooi door het paard worden opgenomen met een positieve uitslag tot gevolg in het geval van controle op verboden medicatie.

In meerdere gevallen kon de ruiter wel aantonen hoe de medicatie in het systeem van het paard terecht was gekomen, maar dat is zeker niet altijd mogelijk. Om alle onnodige problemen te voorkomen is het van groot belang dat ruiters zich bewust zijn van dit gevaar en ook hun grooms en andere personen die werkzaam zijn in de naaste omgeving van de paarden wijzen op de problemen die mogelijk kunnen ontstaan.

Op de FEI website is meer (Engelstalige) informatie te vinden over ‘Clean Sport’.

Bron: KNHS/FEI