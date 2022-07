Patrice Assendelft volgt Theo Fledderus op als algemeen directeur KNHS

Patrice woont samen met zijn vrouw en vier kinderen op een boerderij in de Achterhoek. Zijn vrouw is recreatief amazone en ze hebben enkele paarden aan huis staan.

De nieuwe algemeen directeur studeerde management & organisatiekunde, personeel & arbeid en aansluitend bedrijfskunde. Hij is sinds 2006 algemeen directeur bij de KNMV waar hij de transitie doorvoerde van een traditionele naar een moderne en hybride vereniging. Daarnaast zit Patrice in het klankbordpanel van het ministerie van infrastructuur & milieu en geeft hij gastcolleges aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) over nieuw en inspirerend leiderschap.

Mooie kansen & uitdagingen

”Ik kijk er enorm naar uit om bij de KNHS aan de slag te gaan en om zoveel mogelijk verbindingen (binnen en buiten de organisatie) aan te gaan en waar nodig te versterken. De paardensport staat de komende jaren voor mooie kansen en uitdagingen waar ik mij voor de volle 100% met alle stakeholders voor wil inzetten.”

Cees Roozemond, voorzitter van de KNHS, is verheugd over de opvolger van Theo Fledderus: “Allereerst wil ik Theo, namens het gehele bestuur, enorm bedanken voor alles wat hij de afgelopen jaren voor de KNHS betekend heeft. Hij krijgt met de komst van Patrice een waardige opvolger. In de diverse gesprekken die ik met Patrice heb gehad kwam hij over als een zeer ervaren leider en prettig persoon. Een charismatische verbinder die de paardensport een warm hart toe draagt. Door zijn ervaring bij de KNMV begrijpt hij precies wat er nodig is om op inspirerende en pragmatische wijze leiding te geven aan een sportbond. Zijn bekendheid met lobbywerk bij de overheid en internationale bond kunnen voor de paardensport van grote betekenis zijn. Ook weet Patrice als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers, leden, sponsors en diverse stakeholders zijn voor een sportbond.”

Gerust hart

Theo is blij met zijn ervaren opvolger aan wie hij met een gerust hart het stokje kan overdragen: “De afgelopen vijf jaar heb ik de KNHS leren kennen als een hele fijne organisatie waar deskundige mensen met veel passie voor de paardensport zich dagelijks inzetten. Het doet me dan ook enorm veel deugd dat een ervaren directeur als Patrice mijn rol gaat overnemen. Ik ken Patrice al langer omdat hij een collega bondsdirecteur is. Ik heb hem door de jaren heen leren kennen als een aimabel en plezierig persoon die op inspirerende en verbindende wijze samen met zijn medewerkers vernieuwing en modernisering in de KNMV heeft weten door te voeren. Veel van de thema’s die bij de KNMV spelen, zijn ook bij de KNHS actueel. Ik wens hem ontzettend veel plezier en succes toe met deze prachtige nieuwe uitdaging.”

Bron: KNHS