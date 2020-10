Pau 2020: alle deelnemers zijn gearriveerd!

Gisteren en vandaag stond in het teken van kamp maken en trainen. Alle deelnemers kregen de gelegenheid om alvast een keer in de hoofdpiste te rijden. De besneeuwde toppen van de Pyreneeën vormen een prachtig decor voor dit WK, dat op dinsdag van start gaat met de veterinaire keuring. Na de loting om 16.00 uur is bekend, wie wanneer start in de dressuur.

Vanaf woensdag is de wedstrijd live te volgen via internet.

Programma

dinsdag 20 oktober: 14.00 uur: veterinaire keuring

woensdag 21 oktober: 09.00 – 16.30 uur: dressuur (deel 1)

donderdag 22 oktober: 09.00 – 11.25 uur: dressuur (deel 2)

vrijdag 23 oktober: 12.00 uur: marathon

zaterdag 24 oktober: vrije dag

zondag 25 oktober: 09.45 – 13.00 uur: vaardigheid & prijsuitreiking & medailleceremonie

Klik hier voor meer informatie over het WK enkelspannen

Klik hier voor de fotoimpressie van de eerste dagen.