Pau 2020: Alle paarden goedgekeurd

Er komen deelnemers uit 15 landen aan de start en 13 landen dingen mee in het landenklassement. Morgen staat de hele dag in het teken van de dressuur en donderdagochtend wordt het tweede deel van het dressuurprogramma afgewerkt. Zojuist heeft de loting plaatsgevonden.

Frank van der Doelen mag morgen voor het Nederlands team het spits afbijten in de dressuurpiste. Evenals twee jaar geleden rijdt hij met de merrie Sterre van Jan Moonen. Ook Rudolf Pestman en individueel starter Eline Houterman zijn morgen aan de beurt. Donderdagochtend is de ontknoping van het eerste wedstrijdonderdeel. Dan komt Nederlands troef Saskia Siebers met Axel in de ring. Op de tweede dressuurdag rijden veel sterke menners. Titelverdediger Bartlomiej Kwiatek (POL) en oud-wereldkampioen Dieter Lauterbach rijden dan ook hun proeven, evenals de Française Marion Vignaud en het Luxemburgse talent Marie Schiltz.

De verrichtingen van de menners worden vanaf morgen live uitgezonden via de Facebook pagina en het YouTube kanaal van de organisatie.

