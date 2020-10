Pau 2020: Kelly Houtappels leidt dressuurklassement

De in Nederland woonachtige Canadese Kelly Houtappels moest vanochtend al vroeg starten. Haar paard Flip stond er geweldig aan en danste door de baan. Met vloeiende overgangen en een secuur gereden proef vlamde de combinatie op het juiste moment. De jury waardeerde haar optreden met 45,89 strafpunten. ‘Ik ben hier heel blij mee,’ straalt Kelly. ‘Er waren nog wel een paar kleinigheidjes, maar alles klopte en we reden onze beste proef ooit.’

Kelly Houtappels reed de proef van haar leven

Streng gejureerd

Ook Frank van der Doelen startte vanochtend al in het eerste blok. Hij reed met de ervaren Sterre een keurige proef en staat nu 14e met 64,66. ‘Ik hoopte op betere punten dan het vorige WK, maar hier moet ik het mee doen,’ reageert hij. ‘Het liep best lekker, maar Sterre was wat gespannen, zeker in het halthouden en dat is ze anders nooit. Ik heb gedaan wat ik kon en het maximale eruit gehaald.’ Zijn beste onderdeel, de marathon, moet nog komen. ‘Frank had een paar kleine hakkeltjes’, is de analyse van bondscoach Ad Aarts. ‘Er wordt best streng gejureerd, dus dat is jammer. Maar Frank is mee voor de marathon en de vaardigheid.’ Net als de andere deelnemers is Frank enthousiast over de entourage: ‘Ik ben blij dat ik ben afgereisd,’ vult hij aan. ‘Het is hier geweldig!’

Tevreden

De punten van teamlid Rudolf Pestman vielen de bondscoach wat tegen. ‘Rudolf reed een mooie aansprekende proef. Zijn punten vielen mij een tikkeltje tegen, maar hij staat tweede.’ Rudolf scoorde met Diesel 51,26 strafpunten. De enige opvallende fout was het iets te vroeg uit galop vallen aan het einde van de diagonaal, maar overall was het een fraai optreden. Zelf is hij blij met zijn resultaat: ‘Ik ben super tevreden over mijn proef. Ik heb kunnen rijden zoals ik wilde rijden. Er zijn natuurlijk altijd dingetjes waarvan je als sportman denkt ‘dat kan toch net even wat beter’. Van de week in de training had ik net even wat meer drive naar voren en dat was nu ietsje minder. Maar we hebben een hele constante proef kunnen rijden en daar ben ik echt heel tevreden over.’

Kansen

De derde plaats in het klassement is nu ingenomen door de Luxemburger Frans Schiltz. De ervaren menner stuurde San Remo Royal fraai rond met mooie verruimingen en scoorde 53,98 strafpunten. Slechts de top 6 van dit moment reed onder de 60 strafpunten. ‘Als je kijkt naar de punten van onze rijders is het alsof er matig is gereden, maar er is streng gejureerd’, zegt Ad Aarts over de scores.

Individueel deelnemer Eline Houterman staat met 63,95 op plaats 13 in het klassement. ‘Haar paard was erg fris,’ vindt de bondscoach. ‘Ze had twee grote fouten en daardoor werd de proef wat rommelig.’

Het Nederlands team gaat voorlopig aan de leiding in het tussenklassement. Maar de beste rijders van de verschillende naties komen morgen aan start. Daaronder ook Nederlands troef Saskia Siebers. Ad Aarts: ‘Als ze deze lijn vasthouden heb ik goede hoop voor het optreden van Saskia morgen. Wanneer wij weinig fouten maken, moeten we toch met een medaille naar huis kunnen.’

Marathon

De menners kijken al uit naar de marathon van vrijdag. Kelly: ‘Het is een heel mooi parcours, met veel opties. Ik kijk er naar uit en Flip is er klaar voor!’ Ook Rudolf Pestman kijkt uit naar vrijdag. ‘Het is een supergave marathon. Uitdagend met 8 hindernissen. De hindernissen zijn technisch, maar wel met lengte erin. Ik ben heel positief en heb er veel zin in!’

Rudolf Pestman is dik tevreden over zijn proef en staat nu tweede

