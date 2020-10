Pau 2020: Nederlands team op kop na dressuur

Het jurycorps leek milder gestemd dan gisteren, want fouten werden minder hard afgestraft. Dat werd vooral zichtbaar in de scores van Marion Vignaud, Bartlomiej Kwiatek en Laure Philippot. Vignaud startte als één na laatste en is de thuisrijdende topfavoriet. Ze had mooie onderdelen in haar proef maar ook een aantal flinke missers zoals de halve cirkel in middendraf die meer op halsstrekken leek en de diagonaal in uitgestrekte galop waarin haar paard changeerde. Toch kwam ze aan een score van 43,36 strafpunten en is daarmee winnaar van het eerste wedstrijdonderdeel.

Foutjes

Titelverdediger Kwiatek had veel kleine foutjes en zijn hengst Sonet was ook een moment flink afgeleid. Dat gold ook voor Galen V van de Belgische Laure Philippot. Haar paard was erg kijkerig en wisselde dat af met enkele briljante onderdelen. De Belgische heeft zich op een vierde plek in het klassement genesteld, net voor Rudolf Pestman.

Goede basisafrichting

Saskia Siebers staat fraai tweede. Ze reed een mooie proef zonder fouten. Axel liet vloeiende overgangen zien en de verruimingen waren mooi. ‘Ik vond het spannend,’ zegt Saskia over haar optreden. ‘Axel was een beetje aan het kijken en daardoor was ik zelf een beetje anders en niet helemaal scherp. Dat hij toch zo’n fijne proef liep, komt door de goede basis waaraan we jarenlang hebben gewerkt en zijn ervaring.’

Op naar de marathon

De onderlinge verschillen in de top 3 van het individuele klassement (Vignaud, Siebers, Houtappels) zijn gering. In het landenklassement heeft Frankrijk zich nu op de tweede plaats genesteld met een verschil van ruim zes punten. Luxemburg staat nu derde. De marathon die morgen wordt verreden is zwaar en selectief. Saskia Siebers: ‘Het zijn mooie hindernissen, technisch maar niet te eng. Het is een zware marathon, maar dat vind ik niet erg. In het klassement staat het allemaal dicht bij elkaar dus het wordt een mooie strijd.’

Bekijk alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.