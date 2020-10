Pau 2020: Prachtige climax op de slotdag

De eerste deelnemer die heel dicht bij een nulrondje kwam, was de Belg Jonathan Meuwis. Zijn kleine Freiberger Happy des Cerisiers was snel en wendbaar. Hij haalde de toegestane tijd van 159 seconden net niet en kreeg 0,15 strafpunt. In verhouding vielen er weinig ballen in het parcours en was vooral de tijd de scherprechter.

Eline Houterman sloot haar WK fraai af met alleen een balletje op poort 15 en een fractie voor tijd. Met haar score van 3,13 werd ze knap 7e in de vaardigheid en steeg ze overall naar een 14e plaats. Frank van der Doelen tikte er in de eerste fase van het parcours twee balletjes af en kon ook de tijd niet halen. Zijn 7,59 strafpunten brachten hem op de 19e plaats in de eindrangschikking.

Bartlomiej Kwiatek pakte dubbel brons

Brons voor Polen

De strijd om goud in het landenklassement ging tussen thuisland Frankrijk en Nederland. Op brons maakten Polen, Duitsland en Luxemburg kans. Met een bal op de laatste poort vergooide Dieter Lauterbach de medaillekansen van onze Oosterburen. Luxemburger Frans Schiltz had veel moeite om de heftigheid van zijn paard Sam Remo Royal te beteugelen en kwam ook met meer dan 10 strafpunten over de finish. Bartlomiej Kwiatek liet wel alle ballen liggen, stuurde fijn rond en kreeg 2,04 aan tijdfouten. Daarmee was het brons voor Polen.

Rudolf Pestman won de vaardigheid met een sublieme rit

Magnifieke rit Rudolf Pestman

Marathonwinnaar Jean Michel Olive had in de vaardigheid zijn handen vol aan zijn paard Sinnamari. Maar liefst drie balletjes gingen van de kegels en ook de tijd was een probleem. Daarmee had Frankrijk al twee minder goede resultaten staan toen Rudolf Pestman de ring in kwam. Hij reed een magnifieke vaardigheid. In hoog tempo en zonder fouten hield hij zelfs negen seconden over en won het slotonderdeel. Het publiek werd uitzinnig en zo ook Rudolf zelf. ‘Alles viel op zijn plek en alles paste’, zegt hij over zijn rit. ‘Diesel deed alles wat ik vroeg en ik had het parcours 100% in mijn hoofd. En dat is zo fijn rijden! Het was een uitdagend en mooi parcours, ik had mijn lijnen goed en wist precies waar ik gas kon geven.’

Saskia Siebers reed scherp met Axel

Goud

Na deze rit lonkte het teamgoud voor Nederland. Saskia Siebers had Axel er opnieuw fijn aan staan en liet ook alle ballen liggen. De tijd haalde ze net niet, waarmee ze 1,06 strafpunt opliep. ‘Poort 7, 8 en 9 reed Saskia net iets teveel naar buiten,’ evalueert bondscoach Ad Aarts haar rit. ‘Het was wel echt een vaardigheidsparcours voor mij,’ zegt Saskia over haar rit. ‘Maar bij poort 7, 8, en 9 verloor ik wat tijd. Ik was blij dat het een moeilijk parcours was met veel stuurwerk. Axel is gewoon supergoed daarin. Ik ging er echt in om het parcours ‘op te vreten’ en heb superscherp gereden.’

Vervolgens was het de beurt aan Kelly Houtappels. Haar paard Flip was superfris en dat is ze van hem in dit laatste onderdeel wat minder gewend. Er was, naarmate de wedstrijd vorderde, steeds meer onrust rond de hoofdring. ‘In het losrijden was Flip super’, vertelt Kelly. ‘Maar toen ik de kant van de piste op moest, werd het steeds stressvoller. Flip was ontzettend fit vandaag en daardoor had ik mijn handen vol. Normaliter moet ik hem een beetje pushen in de vaardigheid. Maar nu moest ik continue ‘ho’ zeggen. Het is het teken van een blij paard en daar ben ik wel trots op, maar ik had vandaag zeker niet mijn mooiste rit. Ik kwam heel lelijk uit poort 6 en moest daardoor om poort 12 heen rijden, richting 7. Daardoor kwam ik niet lekker uit en dat was precies in het moeilijkste deel van het parcours. Ik weet niet meer hoe ik daar door heen gekomen ben.’ Toch bleven alle ballen liggen, maar de tijdfouten liepen op naar 4,68 waarmee ze achter Saskia Siebers kwam te staan.

Laatste starter Marion Vignaud kon zich geen fout permitteren. In de eerste zigzag (hindernis 3) viel een bal op de D-poort. Haar paard First Quality was wat onrustig in de aanleuning en zo kon ze ook de tijd niet halen. Met een totaal van 5,57 viel ze van het podium. Het goud was voor Saskia Siebers, zilver voor Kelly Houtappels en Bartlomiej Kwiatek pakte met 0,13 punt verschil op Vignaud het brons. Nederland prolongeerde het teamgoud en verwees Frankrijk naar het zilver.

Marion Vignaud moest genoegen nemen met de vierde plek

