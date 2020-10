Pau 2020: Saskia Siebers wereldkampioen en goud voor Nederlands team

Twee jaar geleden moest Siebers nog genoegen nemen met zilver, nu is ze wereldkampioen. In de vaardigheid liet ze alle ballen liggen en had alleen enkele tijdfouten. Klassementsleider Marion Vignaud reed er een bal af en moest tijdfouten incasseren, zij zakte naar de vierde plaats.

Uitgebreide verslaggeving volgt later vandaag.

Saskia Siebers pakte haar eerste wereldtitel met 1,06 strafpunt in de vaardigheid

Het podium

Individueel

Saskia Siebers (NED) Kelly Houtappels (CAN) Bartlomiej Kwiatek (POL)

Landenteams