Pau introduceert de Crazy Cup

De nieuwe wedstrijd gaat volgens het format zoals we dat kennen bij de wereldbeker vierspannen. Het wordt dus een meerdaagse minimarathon en krijgt de naam ‘Crazy Cup’. Het motto: ‘Sport, Speed and Fun’. De organisatie hoopt veel deelnemers te verwelkomen voor deze gedurfde, spectaculaire, maar zeer toegankelijke wedstrijd. “Het gaat om het plezier van deelnemers en publiek,” zegt de organisatie. “Het is dé gelegenheid om verschillende paarden uit te brengen in een wedstrijd van wereldklasse in de fijne entourage van Pau. We hopen hiermee ook meer blijvende belangstelling van toeschouwers te krijgen voor de aangespannen sport. ”

Programma

Het wordt een programma met een wedstrijd over 3 dagen:

Vrijdag: veterinaire keuring en opwarmronde

Zaterdag: 1 e ronde

ronde Zondag: 2e ronde en prijsuitreiking

De totale prijzenpot bedraagt € 3500 waarvan € 1000 voor de winnaar. Het is mogelijk om met twee paarden deel te nemen. De wedstrijd wordt verreden in de hoofdpiste, op zand. Het publiek bestaat uit de bezoekers van de vijfsterren eventingwedstrijd en de wedstrijd wordt wereldwijd gestreamd.

Redenen voor de verandering

Deze verandering heeft een aantal redenen. Er waren gezien het moment in het seizoen, altijd weinig deelnemers en voor een landenwedstrijd waren er ook niet genoeg deelnemende landen. Daarnaast wil de organisatie dat de wedstrijd ook aantrekkelijk is voor het publiek. Het format is dus vergelijkbaar met de internationale indoors voor vierspannen. Met het lagere inschrijfgeld en de mogelijkheid om twee paarden uit te brengen, hoopt de organisatie op veel inschrijvingen. Het vraagt, vinden zij, zo aan het einde van het seizoen ook minder van de paarden, vooral omdat het een korter parcours is.

Alle voormalige deelnemers aan de wedstrijd in Pau hebben vandaag een uitnodiging ontvangen. De reacties op de sociale netwerken over het nieuwe format lopen uiteen. Het vraagprogramma wordt binnenkort gepubliceerd. Meer informatie staat op de website van de organisatie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.