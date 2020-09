Pau gaat door!

De organisatie plaatste dit bericht op hun Facebook page:

“Mondkapjes op en we gaan voor “Les 5 Étoiles de Pau“!

De lokale autoriteiten bevestigde dat het WK definitief door kan gaan van 21 tot en met 25 oktober. Na intensief overleg is ons voorstel om het aantal toeschouwers te managen, goedgekeurd.

Publiek is toegestaan: er is een maximum van 5000 mensen die tegelijkertijd aanwezig mogen zijn op de hippische zone en het promodorp. Op zowel de vrijdag (marathon) als zaterdag (cross country) kunnen de toeschouwers naast het 6,5 km lange traject lopen op het ‘Domaine de Sers’ dat 65 hectare groot is.

De bezoekers worden ontvangen met alle veiligheidsmaatregelen die afgestemd zijn met de autoriteiten, inclusief het dragen van een mondkapje dat overal op het terrein verplicht is.

Mondmaskers op dus om zowel dit evenement als de gehele hippische –en evenementenbranche te ondersteunen die dit jaar al veel hebben geleden!

