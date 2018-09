Pau maakt zich op voor WK enkelspannen 2020

Van 24 tot en met 28 oktober organiseert ‘Les 4 Etoiles de Pau’ een landenwedstrijd voor enkelspannen. Deze wedstrijd valt samen met de populaire eventingwedstrijd op hetzelfde terrein in Pau, wat een enorme publiekstrekker is. Het jurycorps staat onder aanvoering van de Brit Andrew Counsell en niemand minder dan de Amerikaan Richard Nicoll tekent voor het parcoursontwerp.

Er is een prijzenpot van € 5000 beschikbaar, te verdelen over de maximaal 20 rijders die in Pau aan de start kunnen verschijnen. De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 15 september.

Klik hier voor meer informatie.